Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Венеційська бієнале може втратити грант ЄС після допуску росії

12 липня 2026, 17:59
Венеційська бієнале може втратити грант ЄС після допуску росії
Фото: Укрінформ
Рішення Венеційської бієнале відкрити російський павільйон спричинило наслідки з боку ЄС.

Європейська комісія рекомендувала припинити фінансування Венеційської бієнале після рішення організаторів відкрити російський павільйон на цьогорічному фестивалі. Йдеться про грант у розмірі 2 млн євро.

Про це повідомила віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен у соцмережі X (Twitter).

"Комісія офіційно рекомендує EACEA припинити грант у розмірі 2 мільйонів євро Венеційській бієнале", – заявила вона.

За словами Вірккунен, рішення ухвалили після детального аналізу пояснень організаторів фестивалю щодо відкриття російського павільйону.

Раніше Єврокомісія попереджала керівництво бієнале про можливе замороження фінансування через участь росії у заході. У квітні у Брюсселі заявляли, що розглядають призупинення гранту на 2 млн євро.

Україна закликала організаторів фестивалю зберегти принципову позицію щодо росії, якої бієнале дотримувалася у 2022–2024 роках.

Крім того, понад 20 країн висловили протест проти участі росії у Венеційській бієнале.

 У квітня журі Венеційського бієнале подало в колективну відставку.

 
ЄвросоюзВенеційськабієнале росія

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється