Венеційська бієнале може втратити грант ЄС після допуску росії

Рішення Венеційської бієнале відкрити російський павільйон спричинило наслідки з боку ЄС.

Європейська комісія рекомендувала припинити фінансування Венеційської бієнале після рішення організаторів відкрити російський павільйон на цьогорічному фестивалі. Йдеться про грант у розмірі 2 млн євро.

Про це повідомила віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен у соцмережі X (Twitter).

"Комісія офіційно рекомендує EACEA припинити грант у розмірі 2 мільйонів євро Венеційській бієнале", – заявила вона.

За словами Вірккунен, рішення ухвалили після детального аналізу пояснень організаторів фестивалю щодо відкриття російського павільйону.

Раніше Єврокомісія попереджала керівництво бієнале про можливе замороження фінансування через участь росії у заході. У квітні у Брюсселі заявляли, що розглядають призупинення гранту на 2 млн євро.

Україна закликала організаторів фестивалю зберегти принципову позицію щодо росії, якої бієнале дотримувалася у 2022–2024 роках.

Крім того, понад 20 країн висловили протест проти участі росії у Венеційській бієнале.

У квітня журі Венеційського бієнале подало в колективну відставку.