Венс озвучив головну мету США щодо Ірану
09 червня 2026, 09:09
Wikipedia
Головна мета США – ядерна угода з Іраном.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито визнав: інтереси Вашингтона та Єрусалиму щодо Ірану можуть розходитися.
Про це повідомляє Fox News.
Віцепрезидент чітко розмежував позиції двох союзників.
"У США та Ізраїлю є багато спільних інтересів. Але є й ситуації, де наші інтереси розходяться", – заявив він.
За словами Венса, головна мета США в Ірані – не допустити створення ядерної зброї. Вашингтон переконаний, що за останні півтора року створив умови для досягнення довгострокового врегулювання ядерного питання.
"Ізраїлю це може подобатися, а може й ні, але ми вважаємо, що це в інтересах Сполучених Штатів. І ми продовжуватимемо йти цим шляхом, бо саме для цього президента обрали", – наголосив він.
Пізно ввечері 7 червня Іран вперше з квітня завдав щонайменше трьох хвиль ракетних ударів по Ізраїлю, близько 10 ракет перехоплено, жертв від прямих влучань немає.