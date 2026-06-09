Венс озвучив головну мету США щодо Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито визнав: інтереси Вашингтона та Єрусалиму щодо Ірану можуть розходитися.

Віцепрезидент чітко розмежував позиції двох союзників.

"У США та Ізраїлю є багато спільних інтересів. Але є й ситуації, де наші інтереси розходяться", – заявив він.

За словами Венса, головна мета США в Ірані – не допустити створення ядерної зброї. Вашингтон переконаний, що за останні півтора року створив умови для досягнення довгострокового врегулювання ядерного питання.