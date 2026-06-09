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Венс озвучив головну мету США щодо Ірану

09 червня 2026, 09:09
Венс озвучив головну мету США щодо Ірану
Wikipedia
Головна мета США – ядерна угода з Іраном.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито визнав: інтереси Вашингтона та Єрусалиму щодо Ірану можуть розходитися. 
 
Про це повідомляє Fox News.
 
Віцепрезидент чітко розмежував позиції двох союзників.
 
"У США та Ізраїлю є багато спільних інтересів. Але є й ситуації, де наші інтереси розходяться", – заявив він.
 
За словами Венса, головна мета США в Ірані – не допустити створення ядерної зброї. Вашингтон переконаний, що за останні півтора року створив умови для досягнення довгострокового врегулювання ядерного питання.
 
"Ізраїлю це може подобатися, а може й ні, але ми вважаємо, що це в інтересах Сполучених Штатів. І ми продовжуватимемо йти цим шляхом, бо саме для цього президента обрали", – наголосив він.
 
Пізно ввечері 7 червня Іран вперше з квітня завдав щонайменше трьох хвиль ракетних ударів по Ізраїлю, близько 10 ракет перехоплено, жертв від прямих влучань немає.

 

СШАІранвійна в Україніросія окупанти

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