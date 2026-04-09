Венс заявив, що один із планів перемир'я з Іраном, ймовірно, написав ChatGPT

09 квітня 2026, 17:33
Wikipedia
Венс розкритикував ще й ЗМІ за те, що вони висвітлювали цю тему.

Віцепрезидент США розкритикував ЗМІ за висвітлення теми з планом та перемир'ям.

Було три різні версії плану з 10 пунктів щодо перемир’я між США та Іраном, при цьому один з документів, ймовірно, написали за допомогою ChatGPT.

Про це заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс, передає CNN.

"Перша пропозиція з 10 пунктів була подана, і ми, чесно кажучи, вважаємо, що її, ймовірно, написав ChatGPT. Її направили Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру, але план одразу ж потрапив у смітник і був відхиленим", – сказав Ванс журналістам, покидаючи Угорщину.

Друга пропозиція, за його словами, була набагато "розумнішою" та базувалася на певних переговорах між США, Пакистаном та Іраном. Мовляв, саме на цю версію плану президент Дональд Трамп посилався під час своєї заяви напередодні.

Третю версію плану Венс розкритикував. Бо її, за словами віцепрезидента, він вважає "ще більш максималістською", ніж першу. Мовляв, третій план висунув "трохи більше, ніж випадковий дурень в Ірані". При цьому Венс розкритикував ще й ЗМІ за те, що вони висвітлювали цю тему. 

Але цю заяву, в якій йшлося про те, що Іран домігся великої перемоги та змусив Сполучені Штати прийняти його 10-пунктний план як основу для переговорів, CNN отримав від іранських чиновників. Про неї також повідомили численні іранські державні ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оприлюднений у засобах масової інформації нібито мирний план щодо Ірану з 10 пунктів є вигаданим. 

СШАІранперемир'яChatGPTДжей Ді Венс

