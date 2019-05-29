Верховний Суд прийняв рішення на користь обов'язкової вакцинації
Рішення Верховного Суду від 17 квітня було оприлюднено в судовому реєстрі в травні, повідомляє LB.ua.
У вересні 2016 року сина позивачки прийняли в дитячий садок без обов'язкового щеплення проти дифтерії, коклюшу та правця, яку роблять у 18 місяців, через відсутність вакцини. Упродовж жовтня 2016 року - червня 2017 року дитина не відвідувала навчальний заклад, а коли мама вирішила повернути її в садок, їй відмовили в прийомі.
Однак робити щеплення жінка не стала, пославшись на недовіру якості вакцини, а замість цього пішла в суд.
Славутський міськрайонний суд зобов'язав дитячий садок не перешкоджати дитині в здобутті дошкільної освіти. Однак Апеляційний суд Хмельницької області скасував це рішення, пославшись на те, що право на отримання дошкільної освіти нерозривно пов'язане з обов'язком проходити профілактичні щеплення, які гарантують безпеку як самої дитини, так і оточуючих її осіб. Тобто дитина позивачки не була позбавлена права на освіту, але реалізація цього права вимагала певних дій.
Верховний Суд підтримав думку апеляційної інстанції, вказавши, що в цьому випадку позивач протиставляє індивідуальне право відмовитися від щеплення спільному інтересу суспільства й інших батьків і їхніх дітей.
"Вимога обов'язкової вакцинації населення проти особливо небезпечних хвороб, виходячи з необхідності охорони громадського здоров'я, а також здоров'я зацікавлених осіб, є виправданим. У даному випадку превалює принцип важливості громадських інтересів над особистими", - йдеться в рішенні суду.
"Через обставини цієї справи право малолітнього сина позивача на освіту в дошкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено у зв'язку з тим, що сама позивачка, не довіряючи якості вакцини (належним чином не мотивувавши свою недовіру або неможливість застосувати вакцину, якій вона довіряє), не дотримала календаря обов'язкових щеплень і відмовилася від чергового щеплення", - вирішив Верховний Суд.
Постанова суду касаційної інстанції набуває чинності з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, що у приватних клініках, пологових будинках, а також у лікарів, які працюють як фізичні особи підприємці, щеплення робитимуть безкоштовно.
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