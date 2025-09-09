Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Верховний суд США дозволив Трампу відновити масштабні рейди у Каліфорнії

09 вересня 2025, 09:09
Верховний суд США дозволив Трампу відновити масштабні рейди у Каліфорнії
з вільних джерел
Троє ліберальних представників Феміди заявили, що засуджують це рішення, оскільки вбачають в ньому загрозу для конституційних свобод
Антиміграційні рейди служби ICE, які відбуваються у Лос-Анджелесі, є законними і можуть продовжуватися. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд США.
 
Про це пише BBC.
 
За їхньою інформацією, з перевагою 6 голосів проти 3 судді постановили, що агенти мають право зупиняти людей та перевіряти легальність їхнього перебування на території США лише на основі власних підозр, пов'язаних із кольором шкіри, мовою чи професією.
 
Троє ліберальних представників Феміди заявили, що засуджують це рішення, оскільки вбачають в ньому загрозу для конституційних свобод. Також проти постанови Верховного суду виступили губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та мер Лос-Анджелеса Карен Басс, обидва демократи.
 
Натомість у Білому домі святкують юридичну перемогу та обіцяють "продовжити втілення мандату на арешт та депортацію нелегальних іноземних злочинців". 
СШАсудвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється