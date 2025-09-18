Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено 160 км² – Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції.

Про це він написав у соцмережах.

"Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів. Ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими", – повідомив глава держави.

Президент подякував військовим за результати та відзначив їх державними нагородами.

За словами Зеленського, була також доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани.