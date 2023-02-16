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Відбувся обмін полоненими "101 на 101"

16 лютого 2023, 18:20
Відбувся обмін полоненими
Україна і росія сьогодні здійснили черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого на підконтрольну Києву територію повернулися 100 військових і одна цивільна особа.

Обмін відбувся 101 на 101, в росію поїхав 101 військовослужбовець, заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Керівник офісу президента зазначив: 

Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Їх так довго чекали рідні”.

І додав, що багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими” - написав Андрій Єрмак.

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