Відновлення НПЗ у Туапсе обійдеться москві у $5 млрд – WP

Українські удари завдали мільярдних збитків нафтовій інфраструктурі рф.

Відбудова нафтопереробного заводу в Туапсе після ударів України може обійтися кремлю приблизно у 5 млрд доларів.

Про це повідомляє газета Washington Post.

За оцінками керівника Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки Бориса Додонова, серія атак по російській нафтовій інфраструктурі наприкінці березня і на початку квітня вже коштувала росії близько 2,2 млрд доларів через тимчасове падіння експорту після зупинки портів.

Попри це, доходи рф від нафти зросли на тлі підвищення світових цін, зокрема через напруженість на Близькому Сході.

Водночас, за словами експертів, українські удари продовжують підривати енергетичний сектор рф цей ефект називають "кінетичними санкціями".

Аналітик Центру російських та євразійських досліджень Гарвардського університету Крейг Кеннеді зазначає, що пошкодження інфраструктури змусило російські компанії скоротити видобуток у квітні на 300–400 тисяч барелів на добу.

Експерти наголошують, що для виконання бюджетних планів рф у 2026 році ціна на нафту мала б залишатися на рівні близько 115 доларів за барель.

Ми також писали, що нафтова пляма з Туапсе рухається до "палацу путіна" в Геленджику, де розташована розкішна резиденція російського диктатора путіна.