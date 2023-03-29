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ПОЛІТИКА

"Він відчує, що ми слабкі": Зеленський про ризики падіння Бахмута

29 березня 2023, 15:38
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Зеленський передбачив, що тиск від поразки в Бахмуті буде швидко — як з боку міжнародної спільноти, так і всередині його власної країни.

Програш Збройних сил України  у боях за Бахмут стане серйозною політичною, а не тактичною, поразкою, після якої суспільство відчує втому, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, у разі захоплення міста росіянами буде швидка реакція як з боку міжнародної спільноти, так і з боку українського суспільства, які штовхатимуть до переговорів.

"Наше суспільство відчує втому. Воно підштовхуватиме мене до компромісу з ними", - додав президент.

Зеленський також добре усвідомлює, що успіх його країни значною мірою зумовлений хвилями міжнародної військової підтримки, зокрема з боку Сполучених Штатів і Західної Європи. Але дехто в Сполучених Штатах, зокрема республіканець Дональд Трамп, колишній президент США та нинішній кандидат у 2024 році, сумнівається, чи варто Вашингтону продовжувати надавати Україні мільярди доларів військової допомоги.

Водночас, за словами Зеленського, якщо Україна не виграє битву за Бахмут, росія почне нарощувати міжнародну підтримку у питанні переговорного процесу на неприйнятних для українців.

"Якщо путін відчує кров, відчує, що ми слабкі, він тиснутиме далі. Якщо Бахмут впаде, він продасть цю "перемогу" Заходу, росіянам, Китаю, Ірану", - зазначив глава держави.

За його словами, втрата будь-де на цьому етапі війни може поставити під загрозу підтримку України, якої вона досягла.

"Ми не можемо втрачати сходинки, бо війна — це пиріг — шматочки перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки", – сказав він.

Водночас він запевняє, що поки не відчував тиску з боку партнерів до гібридних переговорів.

Президент робить небагато прогнозів щодо найбільшого питання, яке висить над війною: чим вона закінчиться. Однак він висловив упевненість, що його нація переможе завдяки серії "маленьких перемог" і "маленьких кроків" проти "дуже великої країни, великого ворога, великої армії" — але армії, за його словами, з "маленькими серцями". " А сама Україна? Хоча Зеленський визнав, що війна "нас змінила", він сказав, що врешті-решт вона зробила його суспільство сильнішим. "Це могло піти одним шляхом, розділити країну, або іншим шляхом — об’єднати нас", — сказав він. "Я дуже вдячний. Я вдячний усім — кожному окремому партнеру, нашим людям, слава Богу, усім — що ми знайшли цей шлях у цей критичний для нації момент. Пошук цього шляху врятував нашу націю, а ми врятували нашу землю. Ми разом."

війнаБахмутзеленськийінтерв'ю

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