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Вірменія вийшла з ОДКБ, оскільки білорусь постачала зброю Азербайджану – Politico

14 червня 2024, 14:55
Вірменія вийшла з ОДКБ, оскільки білорусь постачала зброю Азербайджану – Politico
Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел
білорусь активно допомагала збройним силам Азербайджану між 2018 і 2022 роками, коли напруга у відносинах з Вірменією досягла піку.

Згідно з оприлюдненими документами, з якими ознайомилося видання Politico, білорусь постачала сучасну зброю заклятому ворогу Вірменії, хоча обидві країни наче як були союзниками в міжнародному оборонному пакті під керівництвом росії (ОДКБ).

Про це пише Politico.

Зараз Вірменія перебуває на порозі історичного повороту в бік Заходу, дедалі більше звертаючись за захистом до Європи та НАТО після десятиліть, протягом яких колишня радянська республіка покладалася на москву.

Вірменія опинилася в запеклому конфлікті з Азербайджаном у регіоні Південного Кавказу, на стратегічному стику між Азією та Європою, який часто переростав у повномасштабну війну.

Рішення білорусі — вірного союзника росії — поставити сучасну військову техніку Азербайджану між 2018 і 2022 роками, забезпечивши йому перевагу в серії воєн з його давнім суперником, розцінено Вірменією як гірку зраду.

І білорусь, і Вірменія є членами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), пострадянського військового альянсу, очолюваного москвою та створеного в 2002 році. Теоретично члени зобов’язані захищати один одного у разі нападу. Азербайджан вийшов з попередника блоку в 1999 році.

У середу прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його уряд почне процес виходу з блоку, стверджуючи, що його члени "не виконують своїх договірних зобов’язань, а планують війну проти нас з Азербайджаном".

Тепер кеш з листів, дипломатичних нот, векселів і експортних паспортів, з якими ознайомилось Politico, свідчить, що білорусь активно допомагала збройним силам Азербайджану між 2018 і 2022 роками, коли напруга у відносинах з Вірменією досягла піку. Пропоновані послуги включали модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового обладнання для радіоелектронної боротьби та систем безпілотників.

Документи включають листи білоруського державного агентства з експорту озброєнь до його власних військово-промислових фірм щодо замовлень для Азербайджану найсучаснішого артилерійського цілевказівного обладнання, а також листування між двома державами щодо узгодження закупівлі самохідної станції радіоелектронної боротьби “Гроза-С” для збройних сил Азербайджану.

Ані азербайджанський, ані білоруський уряди не відповіли на запити про коментарі.

Вірменіяодкбвійна в Україніросія окупанти

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