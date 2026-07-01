Віткофф і Кушнер провели в Катарі переговори щодо Ірану

Сторони досі не вирішили питання іранських активів і контролю над Ормузькою протокою.

Спецпосланець Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер провели в Катарі успішні перемовини з регіональними лідерами. Технічні переговори з Іраном також просуваються, оскільки сторони намагаються знизити напруження після нещодавніх атак.

Про це пише Bloomberg.

Двоє американських представників перебували в Досі, де тривають непрямі контакти між США та Іраном щодо майбутньої довгострокової мирної угоди. До цього сторони на початку місяця уклали тимчасову угоду, яка мала дати 60 днів для переговорів, однак серія сутичок в Ормузькій протоці ускладнила цей процес.

Після того як США та Іран домовилися припинити відновлені атаки, Віткофф і Кушнер повернулися до Дохи для нових обговорень. Катарські посадовці знизили очікування від нового раунду переговорів і заявили, що головні посланці Трампа не проводитимуть прямих зустрічей з іранськими представниками, тоді як окремі технічні консультації на нижчому рівні все ж просуваються вперед.

The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників повідомив, що Трамп не планує знову запускати масштабну військову кампанію та не бачить проблеми, якщо переговори продовжаться після дедлайну 18 серпня.

Сторони досі не вирішили кілька ключових питань, серед них – розблокування мільярдів доларів іранських активів та майбутній контроль над Ормузькою протокою.

Нагадаємо, що у червні США та Іран уклали рамковий документ, який продовжив перемир'я між сторонами на 60 днів - 18 серпня. Окрім цього, документ відкрив шлях до обговорення ключових питань, які мають призвести до погодження фінальної мирної угоди.