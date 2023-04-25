Війна росії проти України. Коли путін ухвалив рішення – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що так звану кремлівську "еліту" нібито "поставили перед фактом вже в день вторгнення армії рф до України".

Рішення про підготовку до повномасштабної війни в Україні очільник кремля владімір путін ухвалив наприкінці лютого – напочатку березня 2021 року, тобто за рік до самого вторгнення. За три місяці до війни вже обговорювався розподіл України.

Про це йдеться у російському виданні "Верстка".

За інформацією джерела, 12 липня 2021 року сайт кремля опублікував статтю російського диктатора владіміра путіна "Про історичну єдність росіян та українців". За даними видання, стаття змінювалася багато разів, і в одному з варіантів була пряма загроза можливості розпочати війну. Але до остаточного варіанту вона не потрапила.

Особа, близька до адміністрації диктатора, розповіла, що в грудні, за три місяці до війни, вже обговорювали, як ділитимуть Україну між великими корпораціями. За розвиток кожного регіону, за задумом, мала відповідати одна з державних або близьких до кремля приватних корпорацій.

Три джерела в оточенні путіна підтвердили виданню, що санкції проти каналів Віктора Медведчука стали "останньою краплею" в ухваленні диктатором рішення про підготовку до так званої "СВО".

"Наїзд, коли у нього відібрали телебачення і партію стали фігачить, – це прямо сильно завело путіна. Він сприйняв це, як особистий випад. Водночас, ухвалюючи рішення про війну, з Медведчуком путін не радився. Як і ні з ким іншим. Єдиною людиною, яка мала постійний вихід на путіна, був його друг Юрій Ковальчук", – зазначає джерело з посиланням на одного з давніх знайомих путіна.

Два джерела підтверджують, що Ковальчук відіграв вирішальну роль в ухваленні президентом рф рішення про війну. Під час пандемії коронавірусу лише він не виходив із резиденції путіна, щоб не проходити карантин.