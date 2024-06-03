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ПОЛІТИКА

Війна в Україні є величезною можливістю для американської розвідки вербувати російських шпигунів – CNN

03 червня 2024, 09:55
Війна в Україні є величезною можливістю для американської розвідки вербувати російських шпигунів – CNN
Колаж zn.ua
Зусилля з вербування не є державною таємницею.

Повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну дало можливість Сполученим Штатами Америки (США) вербувати шпигунів у кремлі, які невдоволені розв'язаною війною.

Про це повідомляє CNN.

Як відзначив торік голова Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білл Бернс, невдоволення війною створює можливість, яка випадає раз на покоління.

Зусилля з вербування не є державною таємницею. Під час війни ЦРУ випускало російськомовні відеоролики, апелюючи до невдоволених вторгненням росіян, які мають доступ до корисної для США інформації. Це підкреслює еволюцію розвідувальної служби, яка здебільшого виконувала свої завдання під покровом секретності.

Дописи спецслужб містять покрокові інструкції для потенційних інформаторів про те, як уникнути розкриття, використовуючи віртуальні приватні мережі (VPN) й веббраузер Tor, щоб анонімно в'язатися з агентством у так званому "темному інтернеті".

"Як і під час холодної війни, шпигунство залишається життєво важливим інструментом для обох сторін останнього конфлікту, про що свідчать технічно підковані американські розвідники, які намагаються вербувати нових агентів у всіх на виду, а також пов'язані з Росією оперативники, які, за повідомленнями, активізували свою діяльність по всій Європі", - додає CNN.

За словами колишнього керівника відділу ЦРУ, який працює за кордоном, Дагласа Лондон, пряме звернення до потенційних інформаторів є незвичайним підходом, але таким, який може виявитися ефективним.

Від початку повномасштабної війни росія активізувала діяльність своїх шпигунських мереж по усій Європі. Завданням останніх є скоєння диверсій, розвідування необхідної їм інформації, або ж підрив підтримки Україні.

розвідкаСШАшпигунствовійна в Україніросія загроза

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