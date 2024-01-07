Війну проти Хамас не можна припиняти, поки Ізраїль не досягне основних цілей – Нетаньяху

Варто зазначити, що напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про перехід до третього етапу війни.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що війна проти Хамас не повинна припинятися, доки не буде досягнуто трьох цілей.

Про це повідомляє CNN.

У заяві, оприлюдненій у суботу, 6 січня, його офісом, прем’єр-міністр розповів, що Ізраїль ніде не надасть імунітет Хамасу і бореться за відновлення безпеки як на півдні, так і на півночі.

"Війну проти Хамас не можна припиняти, поки Ізраїль не досягне трьох основних цілей: ліквідувати Хамас, повернути наших заручників і гарантувати, що Газа більше не буде загрозою для Ізраїлю", - заявив Нетаньяху.

Варто зазначити, що напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про перехід до третього етапу війни. З його слів, солдати Армії оборони Ізраїлю (Цахал) на півночі Гази запровадять "новий бойовий підхід", який включатиме "рейди, знищення терористичних тунелів, повітряні та наземні дії та спеціальні операції".

"У південній частині Гази ізраїльські військові продовжуватимуть переслідувати лідерів Хамасу регіоні стільки, скільки буде потрібно", - заявив Галлант.

Він також сказав, що післявоєнний етап передбачає, що Сектор Газа більше не буде контролюватися Хамасом, який більше не буде становити загрозу безпеці для громадян Ізраїлю.

Бойовики Хамасу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів у Секторі Газа.