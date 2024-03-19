Блінкен наполягатиме на припиненні вогню в Газі під час поїздки на Близький Схід

Також держсекретар США наголошуватиме на збільшенні гуманітарної допомоги Сектору Гази.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Близький Схід цього тижня з метою досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас, а також звільнення заручників, утримуваних палестинським угрупуванням.

Про це повідомляє Reuters.

Блінкен заявив, що метою його поїздки є зустрічі з вищим керівництвом Саудівської Аравії та Єгипту для обговорення "правильної архітектури тривалого регіонального миру".

Серед тем, які він обговорюватиме з саудівськими та єгипетськими посадовцями, - надання більшої гуманітарної допомоги Сектору Гази, а також післявоєнного майбутнього для анклаву.

"Сто відсотків населення Гази потребує гуманітарної допомоги", - сказав Блінкен, додавши, що Ізраїль повинен надавати пріоритетну допомогу тим, хто її відчайдушно потребує.

Гостра нестача продовольства в деяких частинах Сектору Гази вже перевищила рівень голоду, і без негайного припинення вогню й постачання продовольства в райони, ізольовані внаслідок бойових дій, масова загибель людей неминуча.

"Ми також наголосили Ізраїлю на необхідності мати план для Гази після завершення конфлікту, що, як ми сподіваємося, станеться якомога швидше, який відповідатиме потребам Ізраїлю в обороні й гарантуватиме, що 7 жовтня більше ніколи не повториться", - додав Блінкен.

Ізраїль заявив, що намагатиметься "наповнити" Сектор Гази гуманітарною допомогою з різних пунктів в'їзду, оскільки зростає глобальний тиск на тлі проблеми голоду в анклаві.

Раніше ми писали, що понад мільйон людей у Секторі Гази, близько половини населення анклаву, переживають умови, схожі на голод, згідно з новими оцінками експертів з продовольчої безпеки комітету IPC (Інтегрована класифікація стадій продовольчої безпеки) — ініціативи, яка об'єднує експертів Організації Об'єднаних Націй, гуманітарних організацій та дослідницьких груп. Кількість людей, які стикаються з катастрофічним рівнем голоду в Газі, подвоїлася з грудня.