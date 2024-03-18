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ПОЛІТИКА

Катастрофічна нестача їжі загрожує життю понад мільйона людей в Секторі Гази — IPC

18 березня 2024, 18:59
Катастрофічна нестача їжі загрожує життю понад мільйона людей в Секторі Гази — IPC
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Все населення Сектору Гази, а це 2,23 мільйона зіштовхується з високим рівнем гострої нестачі продовольства.

Понад мільйон людей у Секторі Гази, близько половини населення анклаву, переживають умови, схожі на голод, згідно з новими оцінками експертів з продовольчої безпеки комітету IPC (Інтегрована класифікація стадій продовольчої безпеки) — ініціативи, яка об'єднує експертів Організації Об'єднаних Націй, гуманітарних організацій та дослідницьких груп. Кількість людей, які стикаються з катастрофічним рівнем голоду в Газі, подвоїлася з грудня.

Про це повідомляє IPC.

"Все населення Сектору Гази (2,23 мільйона) зіштовхується з високим рівнем гострої нестачі продовольства. З середини березня до середини липня, за найбільш вірогідним сценарієм і за умови ескалації конфлікту, включаючи наземний наступ в Рафаху, половина населення Сектору Гази (1,11 мільйона осіб), як очікується, опиниться в катастрофічних умовах (фаза 5), найсуворіший рівень за шкалою гострої продовольчої небезпеки", — йдеться у звіті IPC.

Відтоді, як Ізраїль розпочав війну в Газі у відповідь на атаки Хамас 7 жовтня, до Сектору Гази потрапляє обмежена кількість продовольства та інших товарів першої необхідності. Майже всі товари надходять через два контрольно-пропускні пункти на півдні анклаву, але з початку війни на північ потрапила лише невелика частина товарів.

"Люди в Газі зараз помирають від голоду. Швидкість, з якою ця штучна криза голоду і недоїдання прорвалася в Газу, жахає. Залишилося дуже мало часу, щоб запобігти повному голоду, і для цього нам потрібен негайний і повний доступ на північ. Якщо ми будемо чекати, поки голод буде оголошено, буде занадто пізно. Тисячі людей помруть", — сказала Сінді Маккейн, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми, яка брала участь у підготовці доповіді IPC.

війнаголодсектор ГазаХамас: Ізраїль

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