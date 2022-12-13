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ПОЛІТИКА

Військові України та Польщі обговорили ситуацію на кордоні з білоруссю

13 грудня 2022, 17:40
Військові України та Польщі обговорили ситуацію на кордоні з білоруссю
Фото: з вільних джерел
Сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з "раптовою перевіркою" бойової готовності збройних сил республіки білорусь.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв провів телефонну розмову з Командувачем Оперативного командування видів Збройних сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські, повідомило Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи польської сторони.

Сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з "раптовою перевіркою" бойової готовності збройних сил республіки білорусь.

У ході розмови Томаш Піотровські висловив стурбованість стосовно заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо.

"Зі свого боку, генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував польського колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі, а також розповів про покладені завдання на українських військовослужбовців, які щоденно стоять на захисті кордону. В цьому контексті він звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій", – йдеться в повідомленні.

Піотровські запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні від польської сторони.

"По завершенню розмови генерал-лейтенант Сергій Наєв вкотре наголосив на тому, що ситуація на кордоні з білоруссю залишається стабільною й контрольованою, Сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози", – повідомило Командування ОС ЗСУ.


ПольщаБілорусьУкраїнакордони

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