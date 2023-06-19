Військовий імідж і довіра до росії впали в очах Китаю – WSJ

російська армія, в яку кремль вклав не менше 20 трильйонів рублів за останній десяток років, не виправдала очікувань Пекіна.

Високопоставлений полковник Народно-визвольної армії КНР Чжоу Бо заявив, що через слабкість російської армії військовий імідж та авторитет росії в очах Китаю зазнав краху.

Відзначається, що за останні 10 років кремль вклав у міць своєї армії не менше 20 трлн рублів, але у підсумку "друга" військова сила світу виявилася слабшою, ніж очікував Пекін.

Про це чинний старший співробітник Університету Цінхуа висловився в коментарі The Wall Street Journal.

"Військовий імідж і авторитет росії зазнали краху", – констатував Чжоу.

У матеріалі видання йдеться, що замість переможної операції "бліцкригу" на Київ, армія рф була змушена відступити, а тепер, за підсумками початку другого року повномасштабної війни, російські сили поступаються ЗСУ територіями Херсонської області, вже втративши центр регіону – Херсон.

Згідно з оцінкою західних експертів, втрати "живої" сили російської армії перевищили 200 тисяч осіб. У тому числі 100 тисяч солдатів росія втратила лише за останні пів року ведення бойових дій, вказує WSJ.

На думку Чжоу, плани рф з приводу цієї війни не збігаються з реальністю: "Це перетворилося на війну, яку вони не очікували".

Чжоу каже, що путін потрапив у "складну" ситуацію, адже в разі поразки в Україні йому доведеться пояснювати росіянам сенс своїх обіцянок та непотрібних смертей російських солдатів.

"Президент путін не може дозволити собі програти війну. Інакше як він пояснить, навіщо загинули всі ці люди. Йому потрібно чимось виправдати все це", – міркує Чжоу.

При цьому старший співробітник Університету Цінхуа засумнівався, що Захід зможе підтримувати Київ зброєю, якщо путіну вдасться затягнути війну в Україні: "Як західна підтримка триватиме, якщо війна затягнеться?"

Джерела Wall Street Journal підкреслюють, що на даний момент китайські військові уважно стежать за ситуацією в Україні, розраховуючи використовувати досвід москви для втілення амбіцій лідера КНР Сі Цзіньпіна щодо анексії Тайваню.

Один із головних уроків, який вже засвоїв Пекін, полягає в тому, що путін використав занадто незначні сили для вторгнення в Україну: лідер рф розраховував на негайну капітуляцію Києва, але натомість отримав жорстку відсіч, вважають західні чиновники.

Вони кажуть, що в разі рішення напасати на Тайвань, Китай врахує цей факт й завдасть більш шокуючого удару, задіявши сили більшого масштабу. За словами джерел видання, при цьому не виключається, що Пекін вдасться до ядерних загроз.

Зі свого боку Чжоу підтвердив, що на тактичному рівні Китай засвоїв із невдачі путіна кілька речей:

- Народно-визвольній армії КНР потрібно запастися більшою кількістю ракет і дронів, хоча кількісно Пекін має більше одиниць цього виду зброї в порівнянні рф;

- операції армії рф в Україні показали, що на війні важливий рівень розвитку та безпеки комунікацій. У НВАК є розуміння, що Китаю потрібно опрацювати це питання.