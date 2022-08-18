Внаслідок війни понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги - Ляшко

Через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн треба буде призначати медикаментозне лікування.

Такі прогнози озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на нараді з питань охорони психічного здоров'я та створення відповідної національної програми, передає пресслужба МОЗ.

"З кожним днем ​​кількість людей, які відчуватимуть наслідки для свого психічного здоров'я, зростатиме. Навіть на тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, очікує ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може негативно вплинути на психічне здоров'я. За нашими попередніми прогнозами на даний момент війни, надалі психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн потрібно буде призначати медикаментозне лікування", – сказав Ляшко, представляючи результати проведеного експрес-аудиту послуг для охорони психічного здоров'я, що надаються органами державної влади.

Також міністр наголосив на негативних наслідках впливу війни на психічне здоров'я, які створюватимуть додаткове навантаження на систему охорони здоров'я:

- психічні розлади мають негативні наслідки насамперед на поширення серцево-судинних захворювань, діабету, артритів, астми, онко;

- психічні розлади погіршують результати лікування хронічних захворювань та збільшують смертність від онкологічних захворювань;

- ризик смерті від раку за наявності депресивних розладів зростає на 50%, а від серцевих – на 67%;

- серед осіб із ПТСР найбільш поширені гіпертонія, стенокардія, тахікардія, інші захворювання серця, виразка шлунка, гастрит та артрит. Крім того, ПТСР часто спонукає до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем, наркотиками або до деструктивної поведінки;

- у разі тяжких пережитих травм окремі ризики можуть наступати на 10-15 років раніше.

Раніше повідомлялось, що в Україні запрацювала лінія безоплатної психологічної допомоги для тих хто постраждав від війни.