Внаслідок вибухів двох бомб біля могили іранського генерала Сулеймані загинули 73 людини – ЗМІ

США ліквідували Сулеймані у 2020 році.

У середу, 3 січня, внаслідок вибухів на заході на честь ліквідованого силами США іранського генерала Касема Сулеймані загинули щонайменше 73 людини, 170 — поранені.

Про це написали державні ЗМІ Тегерана, повідомляє AP.

Вибухи пролунали під час заходів до четвертої річниці вбивства Сулеймані — високопоставленого іранського командира служби безпеки та розвідки, керівника загонів "Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції.

Високопоставлений іранський чиновник назвав вибухи "терористичним" нападом, не уточнивши, хто може стояти за ними на тлі широкої напруженості на Близькому Сході через війну Ізраїлю проти Хамас у Секторі Гази.

Державна інформаційна агенція Ірану IRNA процитувала голову служби з надзвичайних ситуацій міста Кермана Мохаммеда Сабері, який повідомив про кількість жертв. Вибухи сталися біля могили Сулеймані в Кермані, приблизно за 820 км на південний схід від Тегерана.

Іран має багато ворогів, які можуть стояти за цим нападом, в тому числі групи вигнанців, бойові організації та державні діячі. Тегеран підтримує Хамас, ліванське угруповання Хезболла і єменських повстанців-хуситів.

Сулеймані був архітектором регіональної військової діяльності Ірану і вважається національною іконою серед прихильників іранської теократії. Однак для США він був серйозним ворогом під час війни в Іраку, який допомагав озброювати бойовиків, що вбивали і калічили американських солдатів. США ліквідували Сулеймані за допомогою удару безпілотника в Іраку в січні 2020 року.