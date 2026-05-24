Вночі війська рф запустили ядерну ракету без бойової частини

На думку Стерненка﻿, російські війська застосували ядерну ракету, щоб налякати українців.

Армія рф під час масованої атаки на України у ніч на 24 травня запустила ядерну ракету без ядерної бойової частини.

Про це написав у Telegram радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

"Запустили ядерну ракету без ядерної БЧ, щоб полякати нас і світ. Довбо…оби", – написав Стерненко.

Після такого удару радник міністра прогнозує посилення ударів по території рф, погіршення ситуації на фронті для окупантів і падіння російської економіки. "У росіян згорять ще кілька різних Туапсе, а до кінця року атаки на росію стануть значно масштабнішими. Посилиться й сегмент Middle strike, що спричинить масштабні логістичні проблеми для окупантів. На фронті справи в них погіршуватимуться. У той же час буде додихати російська економіка, яку не врятують навіть тимчасово високі ціни на нафту", – вважає Стерненко. Він наголосив, що через зростання соціальної напруженості, "рано чи пізно політична система рф" впаде. "Будуть ще конвульсії у вигляді можливих атак на ЄС або спроби мобілізації, але загалом путін поховав росію ще 20 лютого 2014 року, коли почав війну проти України", – вказав Стерненко.

Тим часом, прокуратура встановлює, чим росіяни атакували Білу Церкву. За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинули двоє чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих же зросла до 9 людей, серед них дитина віком до одного року. У Білоцерківському районі області пошкоджень зазнали гаражний кооператив та будівлі підприємства. У Броварському районі під ударом були 11 приватних будинків, у Вишгородському – багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння та автомобіль.

Тим часом у Фастівському районі росіяни обстріляли медичну амбулаторію, 9 приватних будинків, багатоповерхівку та два автомобілі, у Бучанському районі – підприємство, складські приміщення, заклад освіти, магазин, три багатоповерхівки, 8 приватних будинків та два автомобілі. Будинки та господарські споруди були під ударом в Обухівському та Бориспільському районах.