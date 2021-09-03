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Вперше за пів року зросла кількість учасників небанківського ринку фінпослуг - НБУ

За минулий місяць Національний банк ухвалив рішення про реєстрацію дванадцяти нових фінансових компаній та двох лізингових компаній
У лютому вперше за останні пів року почала зростати кількість учасників ринку небанківських фінансових послуг.
Вперше за пів року зросла кількість учасників небанківського ринку фінпослуг - НБУ Фото:112.ua

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У лютому вперше за пів року кількість учасників небанківського ринку почала зростати. Кількість фінустанов зросла з 2006 (станом на 31 січня) до 2009 небанківських фінустанов", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулий місяць Національний банк ухвалив рішення про реєстрацію дванадцяти нових фінансових компаній та двох лізингових компаній. Також у лютому Національний банк зареєстрував нову платіжну систему СОRDPAY, створену АТ "АКБ "Конкорд".

При цьому, дві кредитні спілки, три ломбарди, одна лізингова компанія та шість фінансових компаній залишили ринок за власною ініціативою та були виключені з реєстрів. На сьогодні на ринку небанківських фінпослуг працюють 190 ризикових (non-life) та 20 лайфових (страхування життя) страхових компаній, 298 ломбардів (було 301), 316 кредитних спілок (було 318), 144 лізингових компаній (було 143), 976 фінансових компаній (було 969), 65 страхових брокерів. На платіжному ринку працює 37 платіжних систем, створених резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

У лютому до Національного банку надійшло 386 запитів від учасників ринку. Найбільша кількість запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців (307). Кількість запитів щодо кредитних спілок становила 11 щодо страховиків - 68.

У лютому кількість запитів щодо небанківських фінустанов скоротилася на 30% порівняно із січнем 2021 року. Також зменшилася кількість заявників на анулювання ліцензій (25 проти 59 у січні).

Нагадаємо, що НБУ вивів три компанії з фінансового ринку

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09 03 2021 14:52
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