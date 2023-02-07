ВР повертає обов’язкову публікацію цін при закупівлях для армії
07 лютого 2023, 14:36
Фото: газета "День"
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про повернення прозорості в оборонних закупівлях.
Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк у телеграмі.
"Рада підтримала запровадження прозорості в оборонних закупівлях. "За" (тільки за основу) – 290 депутатів", – зазначив нардеп.
Законопроєкт №8381 пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.
"Рада підтримала запровадження прозорості в оборонних закупівлях. "За" (тільки за основу) – 290 депутатів", – зазначив нардеп.