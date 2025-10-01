Всі спроби стерти Україну завершувалися розвалом ворожих імперій – Зеленський

Глава держави переконаний, що Україна вистоїть у війні проти рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не втрачатиме своєї воєнної потуги, набутої за час війни.

Про це глава держави сказав під час виступу на складанні клятви ліцеїста й нагородження з нагоди Дня захисників і захисниць.

"Люди наші витримали десятки спроб завоювання нашої держави, завоювання України. Українці пройшли через століття пропаганди того, що начебто у нас не може бути самостійного національного життя, але кожна спроба підкорити Україну завершувалася тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу українців.