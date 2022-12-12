Вступ Сербії до ЄС хочуть заморозити у Нідерландах

Нижня палата парламенту Нідерландів ухвалила резолюцію із закликом до Європейської комісії покарати Сербію через відмову приєднатися до санкцій ЄС проти росії. Там просять заморозити процес вступу Сербії до Євросоюзу.

Про це пише European Western Balkans.

Депутати зазначають, що узгодженість зовнішньої політики Сербії із зовнішньою політикою ЄС у 2022 році впала до 45%, тоді як роком раніше становила 64%. Це є "важливим критерієм у процесі розширення" блоку.

"Злочинна війна, розпочата росією проти України, робить як ніколи важливим дотримання країнами-кандидатами та країнами-членами ЄС положень спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС", – йдеться у резолюції.

Тому депутати закликали уряд Нідерландів звернутися до Європейської комісії з проханням до жовтня 2023 року вийти з "пропозиціями, на основі яких у процесі вступу до ЄС до країни-кандидата можуть бути застосовані санкції за неузгодженість із Спільною зовнішньою та безпековою політикою, зокрема, замороження процесу вступу".

Крім цього, депутати закликали уряд просити скасування безвізового режиму для Сербії, якщо країна змінить свою візову політику і вона буде неузгодженою із Євросоюзом.

Сербська влада попри тиск з боку ЄС відмовляється приєднуватися до санкцій проти росії. Президент країни Александар Вучич каже, що для нього важливо зберегти дружні відносини з рф. Водночас Сербія ще 2012 року стала кандидатом на вступ до Європейського Союзу.