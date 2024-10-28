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ПОЛІТИКА

Вибори у США визначать перспективи підтримки України – ABC News

28 жовтня 2024, 10:31
Вибори у США визначать перспективи підтримки України – ABC News
Подальша підтримка Києва залежить від того, хто стане новим президентом США.

Без сумніву, вибори в США матимуть вирішальний вплив на подальший розвиток війни в Україні. Подальша підтримка Києва залежить від того, хто стане новим президентом США, як і перспективи можливого припинення вогню, важливі для України.

Про це пише ABC News.

Зараз українські солдати на передовій, під постійними обстрілами, знають, що їхня доля залежить від результатів виборів 5 листопада. Війна в Україні є однією з ключових тем виборчої кампанії: республіканець Дональд Трамп і демократка Камала Гарріс мають кардинально різні підходи до підтримки України.

Після важливих міжнародних зустрічей українські лідери просувають "план перемоги", сподіваючись, що нова адміністрація США ухвалить рішення щодо вступу України в НАТО. "Ми віримо, що, незалежно від прізвища майбутнього президента США, Сполучені Штати не відмовляться від глобального лідерства", - сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Гарріс, ймовірно, продовжить політику Байдена, обмежуючи при цьому здатність України завдавати ударів у глиб росії, що викликає певне розчарування у Києві. Трамп, зі свого боку, різко критикує допомогу Україні та обіцяє змінити підхід. Це "підвищує ймовірність того, що Сполучені Штати припинять більшу частину, якщо не всю військову допомогу Україні", що може призвести до переваги росії, відзначив Малком Чалмерс.

Київ залежить від американської підтримки, отримавши понад 59,5 мільярдів доларів з початку війни. Проте затримки з боку Конгресу неодноразово обмежували військовий потенціал України.

"Якби обсяг обіцяної, але не наданої допомоги був виконаний, ми могли б вести переговори з росією з більш сильної позиції", - зазначив генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Романенко також висловив занепокоєння, що припинення або зменшення військової допомоги з боку США може призвести до подальшої втрати українських територій. За його словами, за таких обставин російські сили можуть продовжувати захоплювати українську землю, хоча і з обмеженими ресурсами:

"Якщо допомогу припинять, то ситуація ускладниться. У цьому випадку захоплення української землі триватиме, але ми не знаємо, як швидко, тому що їхній наступальний потенціал не безмежний".

Зі свого боку, Зеленський представив своє бачення припинення війни як Трампу, так і Гарріс. Він підкреслив необхідність підтримки НАТО, адже Україна без ядерного стримування потребує союзників. "Я сказав: "У нас немає ядерної зброї, і ми не будемо в НАТО під час війни. Ось чому мені потрібен цей пакет. І ви не можете бути проти", - пояснив Зеленський.

війна в УкраїніВибори в США

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