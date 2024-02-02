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ПОЛІТИКА

Виклики для наступника: Залужний висвітлює проблеми армії під час зустрічі з президентом – WP

02 лютого 2024, 10:36
Виклики для наступника: Залужний висвітлює проблеми армії під час зустрічі з президентом – WP
Журналісти припускають, що найсерйознішою розбіжністю між Зеленським і Залужним могло стати прохання генерала мобілізувати більше людей.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 29 січня виклав йому проблеми, які успадкує його ймовірний наступник у разі звільнення генерала.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на неназваного українського високопосадовця.

За словами співрозмовника газети, у "відвертій" розмові Зеленський сказав Залужному, що "суспільство дедалі більше виснажується через війну", а допомога з боку міжнародних партнерів сповільнилася.

Як пише WP, головком не розсердився через наміри президента звільнити його. Залужний дав йому зрозуміти, чому швидке покращення позицій України на полі бою є малоймовірним, заявило джерело видання. Водночас Зеленський його "уважно вислухав".

"Будь-який новий командувач все одно боротиметься з більшими, краще озброєними силами у війні, яка зайшла у виснажливу ситуацію, глухий кут. Новому головнокомандувачу все одно знадобиться потужний приплив додаткових військових, щоб замінити втрати й відповідати російському плану відправити в бій ще 400 тисяч солдатів. А українським військам все одно буде потрібно найбільше: зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання", — пише WP, переповідаючи меседжі головкома.

Журналісти припускають, що найсерйознішою розбіжністю між Зеленським і Залужним могло стати прохання генерала мобілізувати більше людей. Водночас глава держави, пише WP, відмовився від призову близько 500 тисяч чоловіків — частково через брак грошей на нього. Також «агресивний заклик був би політично непопулярним для президента».

Головнокомадувач ЗС України Валерій Залужний написав статтю для CNN під назвою "Щодо сучасного дизайну військових операцій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу". У ній генерал розповів про своє бачення важливих змін до підходів ведення війни та головні завдання на 2024 для Сил оборони.

війнаЗалужнийЗеленський.

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