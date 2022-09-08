Використання КБД у сфері beauty

Популярність косметичних продуктів із КБД набирає обертів. Використання речовини в промисловості абсолютно легальне, оскільки каннабідіол не є психотропним. У той же час такі косметичні засоби викликають великий інтерес у покупців, а виробники тільки підігрівають його, розміщуючи на упаковках з продукцією зображення листя конопель.

Перші баночки з кремами та бальзамами були помічені на полицях магазинів ще у 2017-2018 роках, а за останні п'ять років світовий ринок збільшився більш ніж у 10 разів. Особливо затребувана косметика на основі конопель у Канаді та США, для вітчизняного ринку це певною мірою новинка.

Чому косметика з КБД має попит?

Виробники стверджують, що попит обумовлений чудовими якостями канабідіолу, а не роботою маркетологів. Шампунь з КБД позбавляє за короткий термін себореї, зупиняє запальні процеси шкіри голови. Креми та лосьйони допомагають відновлювати шкірні покриви, боротися з ознаками старіння. Переваги натуральної косметики – низький ризик алергічних реакцій.

Також причиною популярності КБД стало захоплення населення ЗОЖ, органічними продуктами. Догляд за тілом починається з використання екотоварів, без шкідливих добавок, глютена, ГМО, яким і є продукти насінням коноплі та КБД. Вони містять багато поживних речовин і підходять вегетаріанцям. Єдине, на що треба звернути увагу – термін придатності. У натуральних препаратів досить обмежений.

Але незважаючи на те, що косметики на ринку все більше, не всі засоби однаково ефективні. Це пов'язано з тим, що кожна форма КБД підходить для використання на шкірі, наприклад чистий КБД зазвичай не працює (втім, як і ізолят). Щоб покращити формулу та зробити препарат, який допоможе у боротьбі з косметичними вадами, фахівці з фармакології використовують різні комбінації речовини, витягують її з різних частин рослин. А також створюють поживну базу, яка також позитивно впливає на шкіру.

Думка ВООЗ

Починаючи з 2017 року, члени асоціації ВООЗ наполягають на тому, щоб країни виключили КБД зі списку контрольованих речовин. Фахівці вважають, що речовина є дійсно ефективною при лікуванні різних захворювань, у тому числі підходить для вирішення косметичних проблем. Законом заборонено вирощувати коноплі, але на територію країни можливе ввезення КБД-масел (використовуючи їх можна приготувати цілющий засіб самостійно), КБД-екстрактів та косметики на основі канабіноїду. Тобто зовнішнє застосування всього перерахованого в рамках закону.

За матеріалами сайту: https://dubaseed.com/ua/