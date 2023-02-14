Винищувачі НАТО перехопили 3 літаки рф біля кордону Польщі

Повітряний простір порушили два штурмовики Су-27 та літак радіоелектронної розвідки Іл-20М.

Два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили групу з трьох російських військових літаків у небі над Польщею.

Про це повідомляє Reuters.

"Невідомі літаки наблизилися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда, рф", - йдеться у заяві міністерства оборони Нідерландів.



Повідомляється, що повітряний простір порушили два штурмовики Су-27 та літак радіоелектронної розвідки Іл-20М. Пара F-35 Нідерландів супроводжували російські літаки, "вивели" їх із повітряного простору Польщі та передали партнерам по НАТО для подальшого супроводу.

У міністерстві оборони Нідерландів заявили, що вісім голландських F-35 тимчасово базуються у Польщі.

Інформація про інцидент була підтверджена в інтерв'ю Polsatnews.pl. польським оперативним командування ЗС. Там запевнили, що в таких випадках це стандартна процедура, і російські літаки були в міжнародному просторі, не порушуючи кордонів НАТО.

"Російські літаки супроводжували німецьку Luftwaffe (Люфтваффе або Повітряні сили Німеччини). Вони пролетіли без транспондера та план польоту", - сказано в повідомленні.

"Ми захищаємо простір 24 ​​години на день, сім днів на тиждень", - сказав підполковник Гвідо Шолс, командир нідерландського підрозділу в Польщі.