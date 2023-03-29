Витрати на допомогу Україні та інвестиційні програми зміцнять лідерство Вашингтона за кордоном – міністерка фінансів Джанет Єллен

Єллен зазначила, що під час поїздки до України минулого місяця вона особисто дізналася про те, як робота коаліції "дозволила Україні захистити себе від жорстокого та незаконного нападу з боку росії".

Пропоновані адміністрацією президента США Джо Байдена витрати на міжнародну допомогу та інвестиційні програми, прикладом яких є підтримка України, зміцнять лідерство Вашингтона за кордоном та просунуть інтереси безпеки США.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Bloomberg.

"Можливо, немає місця, де наш вплив відчувався б так гостро, як у Києві", - йдеться у заяві Єллен, підготовленій для виступу в Конгресі США.

Єллен зазначила, що під час поїздки до України минулого місяця вона особисто дізналася про те, як робота коаліції "дозволила Україні захистити себе від жорстокого та незаконного нападу з боку росії".

У тій поїздці Єллен зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Вона також відвідала вчителів та адміністраторів у школі, яка постраждала від ракетного удару у перший місяць війни. Їхня заробітна плата фінансується за рахунок прямої бюджетної допомоги США.

Єллен розкритикувала Китай, заявивши, що запит адміністрації на 2,3 мільярда доларів для Світового банку та інших багатосторонніх банків розвитку надасть країнам, що розвиваються, "стійку, високоякісну альтернативу непрозорим джерелам фінансування".

Китай є найбільшим кредитором світу, що розвивається, але його критикують за відмову взяти участь в угодах про списання боргів для декількох країн і за відсутність прозорості в умовах його кредитування.

Єллен також сказала, що очікує, що кандидат президента Джо Байдена на пост голови Світового банку, колишній головний виконавчий директор Mastercard Аджай Банга, переможе на виборах голови банку.