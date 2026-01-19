"Я більше не зобов'язаний думати лише про мир" – Трамп

Трамп звернувся до прем’єра Норвегії.

Президент США Дональд Трамп у письмовому зверненні до прем'єр-міністра Норвегії заявив, що він більше не відчуває себе зобов'язаним "думати виключно про мир", оскільки йому не було присуджено Нобелівську премію миру, і повторив свою вимогу щодо контролю над Гренландією.

Про це повідомляє Reuters.

Цей дипломатичний випад став відповіддю на спільне звернення лідерів Норвегії та Фінляндії, які намагалися переконати Трампа скасувати 10% мита, запроваджені проти європейських союзників через "гренландське питання". За словами Стере, ця нота, поширена адміністрацією США серед інших країн, була надіслана Трампу у відповідь на коротке звернення прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Штере та президента Фінляндії Александера Стубба, в якому вони висловили незгоду з його рішенням запровадити тарифи на європейських союзників через їхню відмову дозволити США взяти під контроль Гренландію.

У своєму зверненні Стере та Стубб вказали на необхідність деескалації риторики та попросили про телефонний дзвінок із Трампом, йдеться у заяві прем'єр-міністра Норвегії. Відповідь Трампа надійшла невдовзі після того, як вони надіслали своє звернення.

"Дорогий Джонасе! Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 Wars PLUS, я більше не відчуваю себе зобов'язаним думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінуючим, а тепер можу думати про те, що є добрим і правильним для Сполучених Штатів Америки", – написав Трамп у своїй відповіді, з якою ознайомилося агентство Reuters.

Трамп відкрито агітував за Нобелівську премію миру, яку минулого року було присуджено лідерці венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо.

"Я кілька разів чітко пояснював Трампу загальновідомий факт, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не уряд Норвегії", – сказав Стере.

Мачадо вручила Трампу свою золоту медаль під час зустрічі в Білому домі минулого тижня, хоча Норвезький Нобелівський комітет заявив, що премія не може бути передана, розділена або анульована. Нобелівський комітет у понеділок не одразу відповів на запит про коментар.

У своєму посланні до Стере Трамп також знову поставив під сумнів суверенітет Данії над Гренландією, заявивши: "Данія не може захистити цю землю від росії чи Китаю, і чому вони взагалі мають "право власності"? Немає письмових документів, лише відомо, що сотні років тому там причалив човен, але й у нас там причалювали човни".

Данський суверенітет над величезним, багатим на корисні копалини островом задокументовано в низці обов'язкових правових документів, включаючи договір, укладений у 1814 році. США неодноразово визнавали, що Гренландія є частиною Королівства Данія. Трамп завершив своє звернення до Сторса з типовою для нього жвавістю.

"Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший з моменту його заснування, і тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів. Світ не буде безпечним, якщо ми не матимемо повного та тотального контролю над Гренландією. Дякую! Президенте DJT".