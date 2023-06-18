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ПОЛІТИКА

Ядерна зброя рф у білорусі посилює вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО — Столтенберг

18 червня 2023, 18:13
Ядерна зброя рф у білорусі посилює вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО — Столтенберг
Фото: з вільного доступу
Альянс занепокоєно спостерігає за ситуацією.

Розміщення ядерної зброї в білорусі посилює вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО. 

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Welt.

За словами Столтенберга, події у білорусі, яка є союзником росії, посилюють вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО.

Коментуючи посилення ядерної загрози проти Заходу з боку москви, зокрема, шляхом розміщення відповідної зброї в білорусі, глава НАТО сказав, що Альянс із занепокоєнням спостерігає за цією заявою, хоча наразі не бачить ознак того, що кремль може застосувати ядерну зброю в осяжному майбутньому.

Столтенберг також наголосив на важливості лідерства Німеччини, яке "необхідно для миру" в Європі.

У понеділок очільник НАТО відвідає Берлін, де проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Генсек НАТО застеріг від поспішних мирних переговорів між Україною та росією.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир був тривалим, він має бути справедливим", – сказав він.

Мир, за словами Столтенберга, не може означати заморожування конфлікту та прийняття умов, продиктованих росією. Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними.

Глава НАТО зазначив, що військові успіхи зміцнять позицію України на переговорах.

"Чим більше окупованих територій зможе звільнити Україна, тим кращі карти вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", - додав Столтенберг.

"Майбутнє України - в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави - інакше немає можливості обговорювати членство… Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб росія не змогла переозброїтися та атакувати знову, і цикл російської агресії був розірваний", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, за словами Столтенберга під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня ухвалять пакет допомоги,покликаний привести Україну до стандартів Альянсу протягом кількох років. 

ядерна зброяНАТОСтолтенберг

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