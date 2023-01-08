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ПОЛІТИКА

Як московський патріархат використовується державне майно у Києво-Печерській лаврі з’ясує спеціальна комісія

08 січня 2023, 11:18
Як московський патріархат використовується державне майно у Києво-Печерській лаврі з’ясує спеціальна комісія
Різдво 2023. Києво-Печерська Лавра
Дослідять умови угоди часів Януковича, стосовно безстрокового користування Нижньою лаврою УПЦ (МП)

Міжвідомча комісія наступного тижня з'ясує, яким чином релігійні організації використовують державне майно, зокрема в Києво-Печерській лаврі, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

"Була укладена угода за часів Януковича стосовно безстрокового користування Нижньою лаврою УПЦ (МП), здається, у 2013 році. Але наступного тижня має розпочати роботу міжвідомча комісія, аби дослідити, яким чином релігійні організації використовують державне майно, у першу чергу в Лаврі", - сказав Ткаченко.

Він нагадав, що цю безстрокову угоду було укладено урядом Миколи Азарова. Окрім того, на 49 років було укладено угоду з УПЦ (МП) щодо Свято-Успенської Почаївської лаври.

"Святогірська лавра належить до Донецької обласної адміністрації, і там, відповідно, інше рішення. Наскільки я пам'ятаю, там також безстрокова оренда або користування. Тому в кожному з цих випадків потрібно приймати цивілізовані європейські, прозорі рішення. Так само як нами було прийнято рішення стосовно припинення користування щодо Успенського собору та Трапезної церкви", - підкреслив міністр.

Напередодні, 7 січня, ПЦУ вперше провела богослужіння у Києво-Печерській лаврі. Воно стало можливим після того, як держава повернула у свою власність Свято-Успенський собор і Трапезну церкву.


війнаКиєво-Печерська лавраУкраїнамосковський патріархат

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