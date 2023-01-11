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Як може закінчитися війна в Україні: припиненням вогню, мирною угодою чи відступом російських військ?

11 січня 2023, 13:27
Як може закінчитися війна в Україні: припиненням вогню, мирною угодою чи відступом російських військ?
фото з відкритих джерел
Sky News зібрали думки військових експертів

Окупаційна російська війна в Україні заходить на 11-й місяць, очевидного кінця в ній не видно. Минулого місяця владімір путін визнав, що війна росії в Україні може стати «довгостроковим процесом», що розвіє надії на закриття конфлікту в найближчому майбутньому, пише Sky News.

Тож як війна врешті-решт може закінчитися?

Припинення вогню

Оскільки бої тривають, можуть відбутися переговори, і може настати тимчасове припинення вогню.

Говорячи про можливий крок, Сет Джонс, директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав Business Insider: «Це, ймовірно, не буде кінцем, але це буде зниження рівня активних бойових дій, принаймні тимчасово, і це стає чимось ближчим до замороженого конфлікту, який може нагріватися або охолоджуватися залежно від ряду факторів».

Мирна угода

Між Україною та росією можна було б укласти мирну угоду, але це означало б, що обидві сторони повинні домовитися про те, що є їхньою територією.

У грудні путін заявив, що росії, можливо, доведеться підписати угоду з Україною, щоб припинити війну, а також визнав, що були проблеми з мобілізацією сотень тисяч призовників для участі в конфлікті.

Це був один із перших випадків, коли він публічно говорив про можливу мирну угоду.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що росія має вийти з усіх окупованих територій перед початком мирних переговорів.

Російський відступ?

Протягом останніх місяців Україна здійснила ефективний контрнаступ і витіснила російські війська з окупованих територій.

Однак експерти вважають, що російські сили не захочуть віддавати територію.

Марк Кансіан, полковник морської піхоти США у відставці та старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав Business Insider: «На росії погані речі трапляються з правителями, які програють війни».

 


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