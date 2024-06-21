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ПОЛІТИКА

Японія і Південна Корея забили на сполох через поглиблення військової співпраці між росією і Північною Кореєю – FT

21 червня 2024, 18:43
Японія і Південна Корея забили на сполох через поглиблення військової співпраці між росією і Північною Кореєю – FT
Фото: rbc.ru
Реакція Китаю була стриманою.

Японія і Південна Корея забили на сполох через поглиблення військової співпраці між росією і Північною Кореєю після того, як владімір путін і Кім Чен Ин підписали далекосяжне стратегічне партнерство, що включає взаємну допомогу проти "агресії". путін також заявив, що москва може поставити зброю до Північної Кореї у відповідь на розширену військову підтримку України з боку Заходу.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї 20 червня висловило жаль з приводу стратегічного партнерства, заявивши, що співпраця між росією і Північною Кореєю "не повинна підривати регіональний мир і стабільність" і попередивши, що їхня співпраця у сфері військових технологій порушуватиме резолюції Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Financial Times.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хаясі Йосімаса також виступив проти партнерства, заявивши, що Токіо "серйозно стурбований тим, що президент росії путін не виключає військово-технічного співробітництва з Північною Кореєю" з огляду на "безпекове середовище, що оточує нашу країну і регіон".

Китай також відповів на підписання договору між росією та КНДР. Його реакція була стриманою: міністерство закордонних справ заявило, що це "питання між двома суверенними державами". Але аналітики вважають, що все більш затишні відносини москви і Пхеньяна є джерелом дискомфорту для Пекіна, який не бажає втрачати вплив на Північну Корею.

Хоча зміцнення зв'язків між Кімом і путіним не становить безпосередньої загрози для Китаю, Пекін також не хоче бачити ескалації на Корейському півострові, кажуть аналітики. Китай також боїться, що його сприйматимуть як частину тристоронньої угоди з москвою і Пхеньяном, яка може викликати підозри з боку Заходу.

ЯпоніяКНДРПівденна Кореявійна в Україніросія загроза

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