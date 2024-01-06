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Японія може стати найбільшим постачальником ракет для ППО Україні, якщо США скоротять допомогу

06 січня 2024, 20:57
Японія може стати найбільшим постачальником ракет для ППО Україні, якщо США скоротять допомогу
джерело slovoidilo
Уряд країни погодився на експорт до США модифікацій PAC-2 та PAC-3 ракет Patriot.

США найближчим часом не зможуть постачати Україні ракети для Patriot.

 Про це джерела у Білому домі та Пентагоні розповіли The New York Times.

 За їхніми словами, головним питанням залишається фінансування: вартість ракет-перехоплювачів для цих систем може сягати від $2 до $4 млн за штуку.

При цьому Японія наприкінці грудня внесла зміни до правил експорту оборонного обладнання, що може зробити її ключовим постачальником ракет для систем Patriot до США.

Раніше Токіо міг постачати до США лише компоненти, але тепер зможе продавати готову техніку. У рамках змін уряд країни погодився на експорт до США модифікацій PAC-2 та PAC-3 ракет Patriot.

Експорт зброї супроводжується затвердженням рекордного річного бюджету на оборону. Японія проводить найбільше зміцнення збройних сил після закінчення Другої світової війни і прагне більш тісної співпраці зі США та іншими партнерами для стримування загроз з боку Китаю та Північної Кореї.

Ракети-перехоплювачі PAC-2 та PAC-3 призначені для використання в системах ППО, які, як повідомляється, вже розгорнуті в Україні. Потужний радар системи Patriot, що має дальність понад 150 км, здатний відстежувати понад 100 цілей одночасно, повідомляє звіт Конгресу США.

Радар також надає дані для наведення кількох перехоплювачів та стійкий до електронних перешкод.

Японія не дозволить перекинути ракети безпосередньо в зону бойових дій, але постачання допоможуть поповнити власні запаси США, що потенційно дозволить їм надавати подальшу підтримку Україні.

Японіяракетивійна в Україніросія окупантиППО Patriot

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