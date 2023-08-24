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Японія почала скидати в море очищену радіоактивну воду з АЕС

24 серпня 2023, 19:17
Японія почала скидати в море очищену радіоактивну воду з АЕС
Фото: з вільних джерел
Японія сьогодні почала скидати в море очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції "Фукусіма-1" попри занепокоєння місцевих рибалок та сусідніх країн щодо впливу цього кроку на навколишнє середовище.

Про це повідомляє Kyodo.

Скидання води у море розпочалося близько 13:00 за місцевим часом і буде скидатись вода, що використовувалась для охолодження розплавленого ядерного палива на АЕС, оброблена за допомогою вдосконаленої системи, здатної видаляти більшість радіонуклідів, крім тритію.

Це необхідний крок, адже всі резервуари на майданчику АЕС у Фукусімі, в яких зараз зберігається близько 1,34 мільйона тонн очищеної води, вже в наступному році будуть заповнені і якщо не позбуватись очищеної води, то зі зберіганням забрудненої радіоактивними елементами виникнуть значні проблеми.

Очищена вода буде розбавлена морською в пропорції 1 до 40, а потім скинута в море через підводний тунель за 1 км від берега і пошкодженої АЕС.

Оператор "Фукусіма-1" компанія TEPCO зобов’язалася від сьогодні здійснювати моніторинг радіоактивних матеріалів у водах поблизу електростанції та щодня публікувати відповідні дані.

Агентство рибного господарства Японії не підтримало плани уряду і заявило, що також контролюватиме рівні концентрації радіоактивних матеріалів у рибі, виловленій у радіусі 10 км від електростанції. 

Очікується, що перші результати будуть опубліковані на сайті агентства в суботу.

ЯпоніяФукусіма-1Фукусума

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