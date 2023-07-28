Японія "серйозно стурбована" військовою співпрацею між Китаєм і росією – FT

На початку цього місяця Пекін і москва провели найбільші спільні військово-морські і військово-повітряні навчання.

Японія попередила, що поглиблення військової співпраці між Китаєм і росією викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки.

Про це повідомляє FT.

На початку цього місяця Пекін і москва провели найбільші спільні військово-морські і військово-повітряні навчання в Японському морі, підкресливши, що їхня співпраця набирає обертів на тлі вторгнення росії в Україну.

У "Білій книзі", яку в п'ятницю, 28 липня, схвалив уряд прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди, також зазначається, що загальний військовий баланс між Китаєм і Тайванем "стрімко зміщується" на користь Пекіна.

У документі підтверджується позиція Японії про те, що зростання військової агресії Китаю становить "безпрецедентний і найбільший стратегічний виклик".

"Неодноразові спільні навчання Китаю і росії явно спрямовані на демонстрацію сили проти нашої країни і викликають серйозне занепокоєння щодо безпеки", - йдеться в документі, який посилює позицію Токіо щодо співпраці між двома великими сусідами.

У червні китайські і російські бомбардувальники спільно патрулювали повітряний простір над Японським морем, де Токіо і москва мають територіальні суперечки. Вони також патрулювали повітряний простір над Східно-Китайським морем, де Токіо має суперечки з Пекіном.

Японія і Південна Корея підняли власні винищувачі після того, як російсько-китайська група літаків увійшла в їхні зони ідентифікації ППО під час навчань цього місяця. Це був шостий раз, коли рф та Китай провели спільне патрулювання за участю бомбардувальників у цьому районі з 2019 року.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що спільне з росією стратегічне повітряне патрулювання "здійснювалося відповідно до міжнародного права і норм" і не було спрямоване проти жодної країни.

На тлі збільшення кількості навчань поблизу своїх територіальних вод Японія розширила спільні тренування і співпрацю між Силами самооборони і Береговою охороною, йдеться в "Білій книзі". Уряд країни також розробив нові інструкції, які дозволяють міністру оборони брати на себе командування Береговою охороною в надзвичайних ситуаціях.

У документі зазначається, що нещодавнє послаблення обмежень для Сил самооборони Японії дозволить їм застосовувати зброю проти повітряних куль і безпілотників, які порушують повітряний простір країни. Цей крок послідував за вторгненнями, ймовірно, китайських військових повітряних куль в останні роки.

Раніше повідомлялось, що Китай продовжує поставляти росії нелетальне, але корисне у військовому сенсі обладнання, що матиме істотний вплив на хід російсько-української війни.