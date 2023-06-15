Японія веде переговори про артснаряди для України – The Wall Street Journal

Уряд Японії веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США для збільшення запасів для України.

Тобто Токіо шукає обхідні шляхи, щоб допомогти Києву в контрнаступі, хоча має обмеження на експорт зброї.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

Через початок контрнаступу Японія посилили свої зусилля задля пошуку артилерійських снарядів для України.

Від початку лютого минулого року США відправили в Україну більше 2 млн 155-міліметрових артилерійських снарядів. Тепер уряд США тисне на союзників, аби вони також надали свої поставки.

США використали свої запаси і шукають способи підтримати Україну без шкоди для власної військової готовності.

"Люди, знайомі з ходом переговорів, кажуть, що Японія розглядає можливість постачання 155-мм артилерійських снарядів до США в рамках угоди 2016 року, яка дозволяє двом країнам обмінюватися боєприпасами в рамках їхнього давнього безпекового альянсу. За словами цих людей, снаряди допоможуть поповнити запаси США, які підтримують військові зусилля України", пише The Wall Street Journal.

Днями міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори в Токіо з міністром оборони Японії Ясукадзу Хамадою і після зустрічі Остін похвалив Японію за нелетальну військову підтримку, яку вона надала Україні.

Проте наразі не відомо скільки саме снарядів може поставити Японія і коли.

Міністерство оборони України використовує більше 90 000 снарядів калібру 155 мм на місяць.

Міністерство оборони Японії повідомило, що не прийняло остаточного рішення про постачання артилерійських снарядів до США чи України.

Японія заявила, що проведе дискусії з США, але не повідомила щодо того чого вони стосуються.

З минулого року Японія надала Україні бронежилети, каски та іншу нелетальну військову допомогу, але досі вона не надавала зброю.

Ще в 1960-х роках уряд Японії схвалив обмеження на експорт зброї і виключив передачу летальної зброї за кордон.

Проте план з артилерійськими снарядами не передбачає прямого відправлення летальної зброї на поле бою, він все одно буде суперечина обжмененням.

Консервативні японські законодавці вважають, що Токіо повинно наслідувати приклад США і європейських країн і безпосередньо озброїти Україну, а також виступають за пряме озброєння України, наприклад, шляхом постачання реактивних систем залпового вогню M270, які японські військові роззброюють.

В той же час японські військові виводять з експлуатації реактивні системи залпового вогню M270, подібні до ракетних установок "Гімари", які Україна отримала від США і успішно використовувала проти рф.