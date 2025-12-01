ЄС визнав затримку з поставками Україні 2 млн артснарядів – Каллас

За її словами, деякі країни-члени найближчим часом планують ухвалити додаткові рішення для пришвидшення поставок.

Європейський Союз поки що не виконав обіцянку поставити Україні 2 мільйони артилерійських боєприпасів у 2025 році.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання міністрів оборони ЄС.

"Щодо ініціативи з боєприпасами, на жаль, ми ще не там", - визнала Каллас, коментуючи стан виконання обіцянки.

Водночас вона повідомила, що одна з країн ЄС найближчими тижнями ухвалить додаткове рішення, яке має посилити внесок у спільні постачання.

За словами Каллас, міністри також заслухали звернення міністра оборони України Дениса Шмигаля, який закликав партнерів пришвидшити підтримку.

"Україні, безумовно, потрібні дрони та інші спроможності, але боєприпаси залишаються критично важливими. Робота триває", - підкреслила вона.

Раніше ЄС заявляв про намір виконати обіцянку надати Україні 2 млн артилерійських снарядів до жовтня цього року, однак цей план поки залишається нереалізованим.

Також раніше глава дипломатії ЄС заявила про переломний тиждень для дипломатичних зусиль щодо України.