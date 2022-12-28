Японія збирається імпортувати першу за пів року партію нафти з рф - Bloomberg

Японія збирається імпортувати свою першу партію сирої нафти з росії більш ніж за пів року.

"Згідно з даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, судно Aframax Zaliv Baikal прямує до Японії після завантаження з об'єкта "Сахалін-2" на Далекому Сході росії в середу. Японія не імпортувала партії російської нафти з травня, як показують дані про доставку", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що при тому, що Японія приєдналася до інших західних союзників у санкціях проти росії за її вторгнення в Україну, вона утрималася від строгих заходів щодо нафти та природного газу. Уряд заявив, що російський експортний проект "Сахалін-2" є ключовим джерелом постачання скрапленого природного газу до Японії, а виробництво та імпорт нафти необхідні для стабільної роботи.

"Постачання здійснюється після того, як москва заборонила експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів іноземним покупцям, які дотримуються стелі цін. Минулого місяця Японія заявила, що поставки з експортного проекту "Сахалін-2" будуть звільнені від стелі цін", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Японія значно скоротила імпорт нафти з росії - особливо з нафтогазового проекту "Сахалін-1" - з початку війни, і на тлі того, що нафтопереробні заводи прагнули диверсифікувати поставки.

За даними Bloomberg, морські поставки сирої нафти з росії обрушилися в перший тиждень санкцій ЄС і “Групи семи”, спрямованих проти отримання москвою доходів від нафти, що стало потенційним джерелом фінансування російської агресії проти України.