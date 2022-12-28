Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Японія збирається імпортувати першу за пів року партію нафти з рф - Bloomberg

28 грудня 2022, 13:14
Японія збирається імпортувати першу за пів року партію нафти з рф - Bloomberg
Фото: newinform.com
Японія збирається імпортувати свою першу партію сирої нафти з росії більш ніж за пів року.
Про це повідомляє Bloomberg.
 
"Згідно з даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, судно Aframax Zaliv Baikal прямує до Японії після завантаження з об'єкта "Сахалін-2" на Далекому Сході росії в середу. Японія не імпортувала партії російської нафти з травня, як показують дані про доставку", - ідеться в повідомленні.
 
Зазначається, що при тому, що Японія приєдналася до інших західних союзників у санкціях проти росії за її вторгнення в Україну, вона утрималася від строгих заходів щодо нафти та природного газу. Уряд заявив, що російський експортний проект "Сахалін-2" є ключовим джерелом постачання скрапленого природного газу до Японії, а виробництво та імпорт нафти необхідні для стабільної роботи.
 
"Постачання здійснюється після того, як москва заборонила експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів іноземним покупцям, які дотримуються стелі цін. Минулого місяця Японія заявила, що поставки з експортного проекту "Сахалін-2" будуть звільнені від стелі цін", - сказано у повідомленні.
 
Зазначається, що Японія значно скоротила імпорт нафти з росії - особливо з нафтогазового проекту "Сахалін-1" - з початку війни, і на тлі того, що нафтопереробні заводи прагнули диверсифікувати поставки.
 
За даними Bloomberg, морські поставки сирої нафти з росії обрушилися в перший тиждень санкцій ЄС і “Групи семи”, спрямованих проти отримання москвою доходів від нафти, що стало потенційним джерелом фінансування російської агресії проти України.
 
москва принципово відмовилася постачати нафту за цінами Заходу.
РосіяЯпоніянафта

Останні матеріали

Лампочка Енгельса. Атаки по російським стратегічним об'єктам ускладнюють Москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російським стратегічним об'єктам ускладнюють Москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Політика
Від Бахмуту до Заходу. Шість факторів, які визначатимуть зимову війну росії в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 11:29
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Політика
Без росії. Як має бути побудована безпека в Європі після перемоги України – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 09:03
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Політика
путіну байдуже, скільки загине на фронті. Про безуспішні спроби росіян просуватися на Донбасі попри втрати – Том Купер
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 22:50
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Політика
Критичний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Як президент України викривав приховану непристойність Заходу – The New Yorker
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:53
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Хто причетний до самознищення росії. Ізольований і недовірливий путін спирається на жменьку радників та солодку брехню – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 14:13
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Політика
Київ знаходиться в центрі європейської саги. Королева Франції з Києва дає уроки для Еммануеля Макрона – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 11:32
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Політика
Успіх України дасть змогу геополітично законсервувати росію на покоління. Захід та США повинні готуватися до розпаду російської федерації – Люк Кофі
Переклад iPress – 27 грудня 2022, 09:32
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється