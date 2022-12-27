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ПОЛІТИКА

Санкції на санкції: путін заборонив продавати нафту країнам, які запровадили "стелю цін"

27 грудня 2022, 20:13
Санкції на санкції: путін заборонив продавати нафту країнам, які запровадили
Фото: з відкритих джерел
Заборонено продаж російських нафти і нафтопродуктів країнам, які прописують у контрактах "стелю цін".

Президент росії путін підписав указ про спеціальні заходи у відповідь на введення стелі цін на нафту: заборонено продаж російських нафти і нафтопродуктів країнам, які прописують у контрактах стелю цін, повідомляє Укрінформ.

"Забороняються постачання юридичним та фізичним особам за умови, що у контрактах на ці постачання прямо чи опосередковано передбачається використання механізму фіксації граничної ціни", – сказано в документі.

Цей указ запроваджено у зв'язку з так званими недружніми діями США та їхніх союзників, а також з метою захисту національних інтересів.

Документ набирає чинності з 1 лютого та діє до 1 липня 2023 року. Обмеження на експорт російської нафти діє з 1 лютого, дату заборони на постачання нафтопродуктів путін доручив визначити уряду.


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