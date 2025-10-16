Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄБРР уже профінансував екстрені закупівлі газу для України на 1 млрд євро

16 жовтня 2025, 19:51
Фото: Мінфін
Банк планує продовжувати нарощення підтримки нашої держави.
Міністр фінансів України Сергій Марченко у Вашингтоні провів зустріч із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Вони обговорили спільні проєкти в енергетичному секторі, зокрема питання забезпечення України газом напередодні опалювального сезону.
 
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.
 
"ЄБРР відіграє ключову роль у відновленні країни. Особливе значення мають проєкти в енергетиці, адже вже майже чотири роки росія цілеспрямовано знищує енергосистему України. Ми розраховуємо на подальшу підтримку Банку для безперебійного проходження опалювального сезону", — зазначив Марченко.
 
З 2022 року ЄБРР надав 1 млрд євро на екстрену закупівлю природного газу для стабільного проходження зимових періодів 2022–2026 років. Крім того, близько 600 млн євро спрямували на підтримку ліквідності та роботи НЕК “Укренерго”, що зміцнило енергетичну безпеку держави.
 
За даними Мінфіну, з початку повномасштабної війни ЄБРР мобілізував понад 8 млрд євро для критично важливих проєктів в Україні. Наразі діючий портфель Банку у державному секторі охоплює 15 проєктів на суму 3 млрд євро, з яких 9 реалізовують в енергетиці.
 
Під час зустрічі сторони також домовилися розвивати нові напрями інвестицій — у зміцнення енергетичної безпеки, відновлення пошкодженої інфраструктури та підтримку приватного сектору.
 
Оділь Рено-Бассо підтвердила, що ЄБРР продовжить надавати Україні фінансову допомогу та розглядатиме можливості кредитування без державних гарантій — за підтримки механізмів Євросоюзу.

 

