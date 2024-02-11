Єгипет погрожує призупинити дію мирного договору в разі наступу Ізраїлю на Рафах – АР

Наступ може перекрити єдиний гуманітарний коридор до Гази.

Єгипет погрожує призупинити мирний договір 1979 року з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться в місто Рафах на кордоні з Газою. Бойові дії там можуть призвести до закриття основного маршруту постачання допомоги на територію.

Про це пише AP із посиланням на офіційних осіб Єгипту та західного дипломата.

"Загроза призупинити Кемп-Девідські угоди, наріжний камінь регіональної стабільності протягом майже півстоліття, виникла після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що відправка військ у Рафах необхідна для перемоги у чотиримісячній війні проти палестинського бойового угруповання Хамас", – йдеться у матеріалі.

За даними видання, наступ у Рафаху погіршить і без того катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі, де близько 80% жителів покинули свої домівки, а за даними ООН, чверть населенню загрожує голод.

Крім того, один із представників Хамасу сказав, що будь-яке вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників.

Видання зазначає, що більше половини 2,3-мільйонного населення Гази втекли до Рафаху, щоб уникнути бойових дій в інших районах, і скупчилися в розгалужених наметових таборах і притулках під керівництвом ООН поблизу кордону. Тому Єгипет побоюється масового напливу сотень тисяч палестинських біженців , яким ніколи не дозволять повернутися.