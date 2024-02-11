Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єгипет погрожує призупинити дію мирного договору в разі наступу Ізраїлю на Рафах – АР

11 лютого 2024, 17:45
Єгипет погрожує призупинити дію мирного договору в разі наступу Ізраїлю на Рафах – АР
Фото: reuters.com
Наступ може перекрити єдиний гуманітарний коридор до Гази.

Єгипет погрожує призупинити мирний договір 1979 року з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться в місто Рафах на кордоні з Газою. Бойові дії там можуть призвести до закриття основного маршруту постачання допомоги на територію.

Про це пише AP із посиланням на офіційних осіб Єгипту та західного дипломата.

"Загроза призупинити Кемп-Девідські угоди, наріжний камінь регіональної стабільності протягом майже півстоліття, виникла після того, як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що відправка військ у Рафах необхідна для перемоги у чотиримісячній війні проти палестинського бойового угруповання Хамас", – йдеться у матеріалі.

За даними видання, наступ у Рафаху погіршить і без того катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі, де близько 80% жителів покинули свої домівки, а за даними ООН, чверть населенню загрожує голод.

Крім того, один із представників Хамасу сказав, що будь-яке вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників.

Видання зазначає, що більше половини 2,3-мільйонного населення Гази втекли до Рафаху, щоб уникнути бойових дій в інших районах, і скупчилися в розгалужених наметових таборах і притулках під керівництвом ООН поблизу кордону. Тому Єгипет побоюється масового напливу сотень тисяч палестинських біженців , яким ніколи не дозволять повернутися.

ІзраїльЄгипетвійна в Україніросія окупантимирний договор

Останні матеріали

В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Політика
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Переклад iPress – 11 лютого 2024, 22:24
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Політика
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 14:05
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Політика
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 12:17
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Політика
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 00:40
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Політика
Арсенал лицемірства. Республіканці в Палаті представників допомагають путіну – The Economist
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 16:10
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Політика
І знов Час Х для допомоги США Україні. Сенат голосуватиме це питання після провалу законопроєкту про кордон – WSJ
Переклад iPress – 08 лютого 2024, 12:54
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Політика
Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 23:31
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Політика
Адаптаційна перевага росії і що з цим робити. На початку війни росіяни програвали, а тепер перевершують Україну – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2024, 16:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється