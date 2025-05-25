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Єгипет веде переговори щодо купівлі 40-60 партій СПГ через енергетичну кризу – Reuters

25 травня 2025, 19:49
Єгипет веде переговори щодо купівлі 40-60 партій СПГ через енергетичну кризу – Reuters
Країна може витратити до 3 мільярда доларів на це.

Уряд Єгипту веде перемовини з енергетичними компаніями і торговими домами про закупівлю 40-60 партій скрапленого природного газу через загострення енергокризи перед піковим літнім попитом.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Країна може витратити до 3 мільярда доларів, а це збільшить навантаження на державну скарбницю, яка і так під тиском того, що потрібно підтримувати світло на тлі падіння видобутку газу і кризи вартості життя.

Цього тижня президент Абдель Фаттах ас-Сісі доручив уряду завчасно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення стабільного постачання електроенергії, йдеться у заяві.

Два останні роки Єгипет пережив віялові відключення електроенергії, адже постачання природного газу не відповідало попиту.

На початку року видобуток власного газу в Єгипті досяг найнижчого рівня за останні дев'ять років.

Водночас валютна криза в Єгипті призвела до затримки платежів міжнародним нафтовим компаніям, стримуючи розвідку і сповільнюючи видобуток нафти і газу.

Видання зазначає, що країні може знадобитися до 60 вантажів СПГ, щоб задовольнити свої потреби до 2025 року, додавши, що в довгостроковій перспективі ця цифра може зрости до 150 вантажів.

За словами джерел, Єгипет веде переговори з Катаром, Алжиром, Saudi Aramco і великими світовими торговими домами.

 

ЄгипетСПГ

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