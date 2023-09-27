Єгипет веде перемовини щодо купівлі 1 млн тонн пшениці з росії

Єгипет веде переговори про купівлю 1 млн тонн російської пшениці в рамках міжурядової угоди.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

"Переговори ведуться про постачання в цьому сезоні. Наразі не зрозуміло, наскільки близькі обидві країни до укладення угоди", пише видання.

Єгипет - одни з найбільших світових імпортерів пшениці, і його закупівлі ретельно відстежуються як глобальний орієнтир.

"Минулого року єгипетський державний покупець почав бронювати частину пшениці на приватних переговорах, що знаменує собою відхід від традиційного процесу закупівлі зерна на тендерах, а з початку року отримав дозвіл на імпорт зерна та рослинних олій за міжурядовими угодами.

Міністерство сільського господарства росії не відповіло на запит про коментарі. Генеральне управління з постачання товарів Єгипту, відоме як GASC, також відмовилося від коментарів", - написало агентство.

Нагадаємо, що раніше росія заблокувала продаж великої партії зерна Єгипту.