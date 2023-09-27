Матеріали:
Теми:

Єгипет веде перемовини щодо купівлі 1 млн тонн пшениці з росії

27 вересня 2023, 13:09
Єгипет веде перемовини щодо купівлі 1 млн тонн пшениці з росії
Фото: з вільних джерел
Єгипет веде переговори про купівлю 1 млн тонн російської пшениці в рамках міжурядової угоди.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

"Переговори ведуться про постачання в цьому сезоні. Наразі не зрозуміло, наскільки близькі обидві країни до укладення угоди", пише видання. 

Єгипет - одни з найбільших світових імпортерів пшениці, і його закупівлі ретельно відстежуються як глобальний орієнтир.

"Минулого року єгипетський державний покупець почав бронювати частину пшениці на приватних переговорах, що знаменує собою відхід від традиційного процесу закупівлі зерна на тендерах, а з початку року отримав дозвіл на імпорт зерна та рослинних олій за міжурядовими угодами.

Міністерство сільського господарства росії не відповіло на запит про коментарі. Генеральне управління з постачання товарів Єгипту, відоме як GASC, також відмовилося від коментарів", - написало агентство.

Нагадаємо, що раніше росія заблокувала продаж великої партії зерна Єгипту.

 

Останні матеріали

Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
27 вересня 2023, 13:30
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Політика
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
27 вересня 2023, 09:30
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Політика
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
26 вересня 2023, 16:30
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
26 вересня 2023, 13:00
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Політика
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
26 вересня 2023, 09:00
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
Політика
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
25 вересня 2023, 19:05
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
Політика
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
25 вересня 2023, 14:00
Том Купер поки не розуміє, про який
Політика
Том Купер поки не розуміє, про який "прорив" на південному фронті говорять росіяни та українці
25 вересня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється