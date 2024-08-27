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Єрмак назвав головну умову організації другого Саміту миру

27 серпня 2024, 14:07
Єрмак назвав головну умову організації другого Саміту миру
Фото: з вільних джерел
Цю тему обговорювали президент України та прем'єр-міністр Індії під час його візиту до Києва.
Фактично щомісяця список країн та організацій, які приєдналися до комюніке за результатами установчого Саміту миру, розширюється. Київ прагне, щоб до нього приєдналися країни так званого Глобального Півдня. Цю тему обговорювали президент України та прем'єр-міністр Індії під час його візиту до Києва.
 
Про це повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак на форумі "Україна 2024. Незалежність".
 
Сама Індія поки його не підписала. 
 
"Індія – один з великих гравців, які були присутні на саміті, але не приєдналися до комюніке", – пояснив він. 
 
Уже триває робота над організацією тематичних конференцій, які повинні фіналізувати напрацювання робочих груп після зустрічі в Джедді та які напрацьовують конкретні кроки реалізації кожного з пунктів формули миру.
Перша така конференція відбулася 22 липня – вона стосувалася енергетичної безпеки. 
 
За словами Єрмака, далі мають створити спільний план реалізації формули миру президента Зеленського. Це є головною умовою для організації другого саміту, який буде стосуватися реалізації формули.
 
"Маємо попередні зацікавленості від декількох країн, які готові прийняти цей саміт", – сказав голова ОПУ. 
 
Місце зустрічі першого саміту погоджували особисто український президент та президентка Швейцарії. Росія погрожувала країнам, вимагаючи, аби вони не брали участь.
 
За словами Єрмака, місце проведення другого саміту ще не визначили. Головною умовою є погодження спільного плану, над яким зараз працюють. Він повинен бути готовим протягом нетривалого часу. 
 
"Ми хочемо, і це було б правильно, щоб другий саміт відбувся в країні Глобального Півдня", – сказав він.
 
Єрмак додав, що не треба думати, чи погодиться в ньому брати участь росія.
 
"Треба робити все, щоб більшість країн світу були з нами й підтримали спільний план. Чому був важливий перший саміт – бо ми побачили кількість країн, які підтримують формулу миру президента Зеленського, вважають, що це основа спільного плану", – сказав Єрмак. 

 

Андрій Єрмаквійна в Українісаміт мируросія окупанти

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