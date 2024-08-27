Єрмак назвав головну умову організації другого Саміту миру

Цю тему обговорювали президент України та прем'єр-міністр Індії під час його візиту до Києва.

Фактично щомісяця список країн та організацій, які приєдналися до комюніке за результатами установчого Саміту миру, розширюється. Київ прагне, щоб до нього приєдналися країни так званого Глобального Півдня. Цю тему обговорювали президент України та прем'єр-міністр Індії під час його візиту до Києва.

Про це повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Сама Індія поки його не підписала.

"Індія – один з великих гравців, які були присутні на саміті, але не приєдналися до комюніке", – пояснив він.

Уже триває робота над організацією тематичних конференцій, які повинні фіналізувати напрацювання робочих груп після зустрічі в Джедді та які напрацьовують конкретні кроки реалізації кожного з пунктів формули миру.