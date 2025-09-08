Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

ЄС готує пакет санкцій проти росії з обмеженнями для енергетики та криптобірж

08 вересня 2025, 11:09
ЄС готує пакет санкцій проти росії з обмеженнями для енергетики та криптобірж
Це вже 19-й пакет санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти росії, який передбачає обмеження для енергетики, криптовалютних бірж та платіжних систем країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це вже 19-й пакет санкцій ЄС з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Серед можливих заходів – обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі.

ЄС планує узгодити частину заходів зі США. Делегація європейських чиновників вирушить до Вашингтона для обговорення спільних дій. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив NBC, що Сполучені Штати готові посилити тиск на росію, проте потрібні партнери в Європі. За його словами, санкції та вторинні тарифи можуть створити економічний тиск, який змусить кремль сісти за переговорний стіл з Україною.

Водночас президент США Дональд Трамп поки утримується від прямих санкцій проти росії, проте подвоїв тарифи на індійську нафту через закупівлі Москви.

Нова хвиля обмежень стосується енергетичного сектору, де ЄС планує заборонити перестрахування суден та обмежити діяльність трейдерів нафти у третіх країнах. У США обговорюють санкції проти “тіньового флоту” російських танкерів та енергетичних компаній, зокрема “Роснефть” і “Лукойл”.

Брюссель також розглядає нові заборони на експорт товарів і хімікатів для військової промисловості росії, зокрема тих, які постачаються китайськими компаніями. Китай наразі є ключовим постачальником комплектуючих для дронів, що використовуються росією у війні проти України.

Крім того, ЄС може застосувати “інструмент проти обходу санкцій” щодо Казахстану, через переправлення деяких товарів із країни до росії для виробництва озброєнь. Проте для цього потрібні вагомі докази та згода всіх держав-членів Євросоюзу.

Фінальна версія нового пакета санкцій може змінитися під час обговорень у найближчі тижні. Очікується, що він буде представлений офіційно найближчими днями і включатиме також візові обмеження, санкції проти портів “тіньового флоту” та сервісів із військовим застосуванням, включно з технологіями штучного інтелекту.

Більше публікацій

