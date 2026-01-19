Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС готує заходи у відповідь на можливі мита США — Reuters

19 січня 2026, 10:25
Фото: afp.com
Ці кроки американського президента розцінені європейськими державами як спроба тиску в контексті Гренландії.

Європейський Союз активізує підготовку заходів реагування на можливе запровадження США торгових мит проти союзників. Дипломати та лідери ЄС працюють над варіантами стримування тиску та обговорюють комплекс кроків у відповідь.

Про це повідомляє Reuters.

Посли країн ЄС у неділю домовилися про необхідність посилити дипломатичні зусилля, щоб переконати США відмовитися від планів запровадження мит.

Водночас у Брюсселі розпочали підготовку варіантів реакції на випадок, якщо тарифи буде запроваджено.

Йдеться про можливе підвищення мит з 1 лютого на країни ЄС - Данію, Швецію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Фінляндію, а також Велику Британію та Норвегію.

Ці кроки американського президента розцінені європейськими державами як спроба тиску в контексті Гренландії.

На позачерговому саміті в Брюсселі лідери ЄС планують обговорити пакет тарифів на імпорт зі США обсягом близько 93 млрд євро, який може автоматично набути чинності 6 лютого.

Альтернативою розглядається рідко застосовуваний "Інструмент боротьби з примусом" (ACI), що дасть змогу обмежувати доступ до держзакупівель, інвестицій, банківської діяльності або торгівлі послугами, в яких США мають профіцит, зокрема й цифровий сектор.

За даними джерел, тарифний пакет викликає ширшу підтримку, ніж ACI, де думки лідерів поки що різняться.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового саміту ЄС через загострення ситуації навколо Гренландії.

За словами Кошти, європейські лідери зберуться найближчими днями, щоб узгодити спільну позицію у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа про мита, які він пообіцяв запровадити проти країн ЄС за військові навчання у Гренландії.

Прем'єра Данії Метте Фредеріксен підтримали посли інших країн: "Європа не буде шантажувати".

У спільній заяві наголошується, що тарифні погрози підривають трансатлантичні відносини і можуть призвести до небезпечної низхідної спіралі, однак діалог залишається пріоритетом.

СШАДональд ТрампГренландіямитаЄвросоюз

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється