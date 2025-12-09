ЄС готується до вирішального саміту: фінансування України стане ключовим питанням

За словами Кошти, засідання Євроради розпочнеться саме з обговорення України та її нагальних потреб.

Наступний саміт лідерів ЄС, який відбудеться 18–19 грудня в Брюсселі, матиме визначальне значення для ухвалення рішень щодо фінансування України у 2026–2027 роках.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє Sky TG24.

Фінансова підтримка України — пріоритет порядку денного

За словами Кошти, засідання Євроради розпочнеться саме з обговорення України та її нагальних потреб.

"Останні події підкреслюють необхідність термінових дій з боку ЄС. На жовтневій Європейській раді ми зобов’язалися закрити фінансові потреби України, зокрема у військовій та оборонній сферах. На наступній зустрічі нам доведеться визначити, як виконати це зобов’язання", — йдеться у листі-запрошенні лідерам ЄС.

Президент Євроради зазначив, що дипломатичні зусилля щодо досягнення справедливого та тривалого миру тривають, і ЄС має посилити як підтримку України, так і тиск на росію.

Лідери ЄС також розглянуть питання зовнішнього економічного та політичного тиску на Союз. Кошта наголосив, що в умовах зростання глобальної конкуренції необхідно оцінити, як зміни у геоекономіці впливають на конкурентоспроможність Європи.

Окремими темами стануть:

розширення ЄС і прогрес країн-кандидатів;

ситуація на Близькому Сході;

європейська оборона і безпека;

глобальна економічна ситуація;

питання міграції.

Очікується, що лідери ЄС також обговорять механізм використання заморожених російських активів для фінансування так званої "репараційної позики" Україні — питання, яке вже викликає дискусії всередині Союзу.

Рішення щодо України — головний пріоритет

Кошта підкреслив, що намагатиметься провести саміт за один день, однак першочерговим завданням залишається ухвалення необхідних рішень на підтримку України:

"Моїм ключовим пріоритетом є виконання важливих рішень, які необхідно прийняти, а саме щодо фінансування України".

