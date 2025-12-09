ЄС готується до вирішального саміту: фінансування України стане ключовим питанням
Наступний саміт лідерів ЄС, який відбудеться 18–19 грудня в Брюсселі, матиме визначальне значення для ухвалення рішень щодо фінансування України у 2026–2027 роках.
Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє Sky TG24.
Фінансова підтримка України — пріоритет порядку денного
За словами Кошти, засідання Євроради розпочнеться саме з обговорення України та її нагальних потреб.
"Останні події підкреслюють необхідність термінових дій з боку ЄС. На жовтневій Європейській раді ми зобов’язалися закрити фінансові потреби України, зокрема у військовій та оборонній сферах. На наступній зустрічі нам доведеться визначити, як виконати це зобов’язання", — йдеться у листі-запрошенні лідерам ЄС.
Президент Євроради зазначив, що дипломатичні зусилля щодо досягнення справедливого та тривалого миру тривають, і ЄС має посилити як підтримку України, так і тиск на росію.
Лідери ЄС також розглянуть питання зовнішнього економічного та політичного тиску на Союз. Кошта наголосив, що в умовах зростання глобальної конкуренції необхідно оцінити, як зміни у геоекономіці впливають на конкурентоспроможність Європи.
Окремими темами стануть:
- розширення ЄС і прогрес країн-кандидатів;
- ситуація на Близькому Сході;
- європейська оборона і безпека;
- глобальна економічна ситуація;
- питання міграції.
Очікується, що лідери ЄС також обговорять механізм використання заморожених російських активів для фінансування так званої "репараційної позики" Україні — питання, яке вже викликає дискусії всередині Союзу.
Рішення щодо України — головний пріоритет
Кошта підкреслив, що намагатиметься провести саміт за один день, однак першочерговим завданням залишається ухвалення необхідних рішень на підтримку України:
"Моїм ключовим пріоритетом є виконання важливих рішень, які необхідно прийняти, а саме щодо фінансування України".
